Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией, у 19-летнего молодого человека, сбившего людей на остановке в Новосибирске, не было удостоверения водителя, передает НГС.

В сообщении указано, что у находившегося за управлением автомобилем 19-летнего юноши отсутствуют законные основания для вождения. В результате дорожного происшествия травмы различной степени тяжести получили шестеро граждан.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заболоцкий, все пострадавшие в настоящее время проходят медицинское обследование для определения характера и тяжести полученных повреждений. Министерство здравоохранения региона внимательно следит за развитием ситуации.

