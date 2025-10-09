В Абхазии автомобиль с российскими туристами сорвался в горную пропасть

В Абхазии произошло смертельное ДТП с участием российских туристов. Автомобиль, перевозивший отдыхающих, сорвался в пропасть возле высокогорного села Акармара, расположенного выше города Ткуарчал. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на МЧС Абхазии.

ДТП привело к пострадавшим и жертвам. В ведомстве уточнили, что в результате падения с высоты около 50 метров одна российская гражданка погибла на месте. Еще трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были извлечены спасателями из глубокой расщелины в ходе специальной операции.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии сегодня в 12:48 по московскому времени. На место трагедии немедленно выехала спасательная группа. По последним данным, четверо человек, включая местного водителя, сумели самостоятельно выбраться из транспортного средства до прибытия экстренных служб.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в Ткуарчалскую районную больницу для оказания медицинской помощи. Подробности ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в горах случайно спасли загадочно пропавшую туристку, вышедшую к людям в обезвоженном состоянии.