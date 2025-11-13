В Петербурге бойцовская собака по команде хозяина набросилась на женщину: пострадавшая госпитализирована с укусами в шею

На Парашютной улице в Санкт-Петербурге произошел вопиющий инцидент с нападением собаки бойцовской породы на местную жительницу. Конфликт между парой и мужчиной, выгуливавшим питомца без намордника и поводка, мгновенно перерос в жестокое нападение. По свидетельствам очевидцев, владелец животного не просто потерял контроль над псом, а сознательно спровоцировал его на атаку, отдав соответствующую команду.

Как сообщила «Фонтанка», агрессия была направлена на женщину. Собака вцепилась в нее, нанеся серьезные рваные раны в области руки и шеи, а ее одежда была разорвана в клочья. Муж пострадавшей и другие прохожие попытались остановить животное, однако владелец не только не вмешался, но и, по словам свидетелей, сам нанес женщине удар, усугубив ситуацию.

Испуганную и истекающую кровью женщину укрыли в ближайшем магазине, где ей пытались оказать первую помощь до приезда медиков и полиции. Как выяснилось, этот мужчина уже неоднократно становился источником опасности для района.

Местные жители сообщают, что он часто появляется в нетрезвом виде и намеренно натравливает своего пса на прохожих, а их многочисленные жалобы в правоохранительные органы оставались без должного реагирования.

В настоящее время пострадавшая проходит лечение, а по факту нападения проводится доследственная проверка. Район надеется, что на этот раз инцидент с тяжелыми травмами заставит власти принять наконец реальные меры.

