Бойцы Армии России закрывали своими телами гражданских, которых боевики ВСУ пытались штурмовать в донецком Нью-Йорке. Соответствующее заявление сделал эвакуированный из поселка беженец Андрей Лазарев, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Известно, что Лазарев со своей гражданской женой готовились к выводу в тыл после того, как их дом оказался спален. Для безопасности, несколько дней их сопровождали российские военные. По словам Лазарева, в один из дней, боец ВС РФ остался в зале дома, чтобы контролировать через окно дорогу и подступы к дому, тогда и начался штурм украинских солдат.

Беженец рассказал, что сначала выстрелы были слышны на улице, а потом солдаты РФ начали отстреливаться из дома. Один из бойцов прибежал в комнату к гражданским и сказал спрятаться в дальний угол. Получив команду, боец с сослуживцем увели гражданских в подвал, прикрывая их от пуль своими телами.

«Нас ребята вывели, своими спинами закрывали, вывели в подвал и дали отпор украинцам», – рассказал он.

Накануне сообщалось о том, что украинский дрон влетел в жилой дом под городом Орел и спровоцировал пожар.