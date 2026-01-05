Безопасное купание в проруби: спасатель напомнил о правилах и оборудованных местах

Традиционное зимнее купание может быть не только духовной практикой, но и серьезным испытанием для организма. Как отмечает президент Российского союза спасателей Алексей Дударев, по-настоящему безопасным можно считать лишь погружение в специально оборудованных местах, которые официально согласованы муниципалитетами. Именно там дежурят спасатели и медики, есть ограждения, теплые раздевалки, пункты обогрева и надежные настилы, ведущие к проруби глубиной не более полутора метров. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, ключевое правило, о котором многие забывают в предпраздничной суете, — это абсолютный запрет на алкоголь перед окунанием. Тело необходимо подготовить: тщательно разогреть мышцы легкой разминкой, а после погружения сразу же укутаться в сухую теплую одежду и отправиться в отапливаемое помещение. Особенную осторожность следует проявить людям с хроническими заболеваниями — для них отказ от экстремального купания может быть самым разумным решением.

Эксперт резюмировал, что сохранение здоровья во время соблюдения традиции напрямую зависит от дисциплины и выбора места. Организованные купели, часто устраиваемые при храмах, обеспечивают не только духовную атмосферу, но и необходимую безопасность. Итогом правильного подхода станет не только глубокое эмоциональное переживание, но и минимизация рисков, которые суровая зимняя вода таит для неподготовленного человека.

