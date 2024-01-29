Безопасность девятнадцати зимних аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

Инспекторы Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области за неделю проверили девятнадцать аттракционов.

Нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию развлекательных средств, выявлено не было, сообщила пресс-служба ведомства.

Как напомнил министр экологии и природопользования Московской области, аттракционы в Подмосковье функционируют во все времена года.

«Какие-то аттракционы к зиме уходят на покой, а какие-то, наоборот, обустраиваются, как, например, зимние горки и тюбинговые трассы. Все они нуждаются в своевременных проверках и допуске к работе перед началом сезона эксплуатации», — подчеркнул глава областного Минэкологии.

Министр напомнил, что контроль за работой парков развлечений и обустройством зимних аттракционов является гарантией безопасности и здоровья жителей и гостей региона.

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