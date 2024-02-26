Безопасность еще почти 30 аттракционов проверили в Подмосковье
Специалисты Гостехнадзора проверили двадцать девять аттракционов в различных округах Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
По результатам проверки, указал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, нарушений не выявлено — все аттракционы соответствуют стандартам безопасности.
«Несмотря на то, что зимой количество посетителей парков развлечений может быть меньше, чем в теплое время года, проверка аттракционов остается необходимой и обязательной процедурой», — подчеркнул глава областного Минэкологии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что возле стадиона «Авангард» в Домодедово заработал ФОК с крытым катком.