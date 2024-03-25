Безопасность еще восемнадцати аттракционов проверили в Подмосковье

В Подмосковье за неделю проверили безопасность восемнадцати аттракционов. Сотрудники Гостехнадзора не выявили нарушений, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Сезон зимних горок и тюбинговых трасс закончился, а у многих уличных аттракционов пока не начался, однако их проверки необходимы для того, чтобы подготовиться к предстоящей работе», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Глава регионального Минэкологии также напомнил, что в Подмосковье есть аттракционы, которые функционируют круглогодично. Их тоже нужно регулярно проверять.

Тихон Фирсов также добавил, что жителям Московской области не следует переживать на счет надежности старых каруселей. Если они работают, значит прошли проверку Гостехнадзора.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья принял участие в заседании расширенной коллегии областной прокуратуры.