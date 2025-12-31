Безопасность прежде всего: Росавиация приостановила работу калужского аэропорта

Воздушные ворота Калуги — аэропорт «Грабцево» — временно закрылись для движения. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в целях обеспечения безопасности авиационных перевозок. Официальное сообщение об этом опубликовал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ведомство ввело временный запрет на полеты в воздушном пространстве аэропорта, что означает фактическую приостановку всех рейсов по прибытию и отправлению из Калуги. По словам представителя Росавиации, эта мера носит превентивный характер и направлена исключительно на сохранение безопасности полетов.

На данный момент в открытых источниках не уточняется, чем именно была вызвана необходимость временного закрытия аэропорта и как долго продлится данное ограничение. Пассажирам, у которых были запланированы рейсы через Грабцево, рекомендуется уточнять статус своих вылетов у авиакомпаний-перевозчиков.

