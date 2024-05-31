Безопасность систем пожаротушения проверили в многоквартирных домах Подмосковья

Фото: [ пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору ]

Шестьсот пятьдесят систем пожаротушения и пожарных гидрантов отремонтировали в многоквартирных домах Подмосковья с начала текущего года.

Работы прошли под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Системы пожаротушения во всех МКД региона должны быть исправны, подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Жильцы должны соблюдать правила пожарной безопасности в своих квартирах, а УК — отвечать за обеспечение безопасности на территории общедомового владения», — подчеркнул он.

Жителей региона призвали не использовать розетки с повреждениями и не оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководителями силовых структур региона.