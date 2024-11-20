Bild: капитаном судна, повредившего кабели в Балтийском море, был гражданин РФ

Виновным в повреждении сразу двух подводных кабелей, которые проходили по дну Балтийского моря, считается судно из КНР. Оказалось, что его капитаном был российский гражданин. Об этом сообщило издание Bild.

Ранее обнаружилось повреждение двух подводных кабелей связи в акватории Балтийского моря. Они соединяют Финляндию с ФРГ, а также Швецию и Литву. Выяснилось, что это могло произойти из-за того, что какое-то судно могло зацепить их якорем либо тралом. Довольно быстро стали подозревать Yi Peng 3, которое проходило неподалеку под флагом КНР.

По информации Bild, капитаном данного судна является гражданин России. Есть информация, что Yi Peng 3 преследовали два корабля военно-морского флота Дании. Судя по всему, они настигли судно и проверили документы у его экипажа.

В то же время министр обороны Германии Писториус считает, что повреждение кабелей могло стать результатом целенаправленной диверсии. По его мнению, этот инцидент является частью гибридной войны, которая ведется против Запада.