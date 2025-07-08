Биолог раскрыл секреты обработки магазинных яблок

В сети супермаркетов обнаружены яблоки с восьмикратным превышением нормы пестицида пропаргита. Идеальный внешний вид плодов часто сигнализирует о высоких дозах агрохимикатов, что таит скрытую угрозу для потребителей. По словам биолога Михаила Воробьева, коммерческие яблоки обрабатывают до десяти раз за сезон инсектицидами (от насекомых) и фунгицидами (от болезней). Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что остатки пестицидов — неизбежное следствие. Пропаргит (акарицид против клещей) вызывает у вредителей гипоксию и гибель. Однако превышение объема использования происходит в силу ошибок в агротехнике – поздняя обработка деревьев, а пестицидам нужно до четырех недель для разложения до безопасного уровня.

По мнению эксперта, во избежание последствий употребления магазинных яблок следует тщательно мыть, чистить кожуру для уязвимых, отдавать предпочтение мелким плодам, потому что в них меньше химии. И главное помнить – безупречный вид часто достигается ценой здоровья.

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