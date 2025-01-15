Битмаму обвинили в хищении биткоинов и дирхамов на крупную сумму

Правоохранительные органы выдвинули обвинения против россиянки Валерии Федякиной, более известной в криптовалютной среде под псевдонимом Битмама, сообщил портал URA.RU.

Федякина оказалась вовлеченной в мошеннические схемы, в рамках которых ей инкриминируется кража биткоинов и дирхамов на сумму не менее 2,2 млрд руб.

Используя схемы привлечения инвестиций, она обещала инвесторам высокие доходы, однако после получения средств они исчезали. Ущерб только от одного из эпизодов деятельности Битмамы оценивается в 800 млн руб.

В декабре 2024 года суд принял решение об аресте банковских счетов и других активов блогерши для возможного покрытия убытков. Тем не менее, Валерия Федякина отрицает свою вину по выдвинутым обвинениям.

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