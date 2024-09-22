«Хезболла» объявила о новом этапе противостояния с Израилем

Заместитель генсека военизированного и политического шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил Al Mayadeen, что организация вступает в новый этап противостояния с Израилем.

Наим Касем ответил коротко о происходящем с Израилем. По его словам, движение продолжает отбивать атаки и совершать ответные действия, однако все переходит в куда более серьезную стадию.

«Мы вступили в новый этап под названием «Битва открытых счетов», — сказал представитель «Хезболлы».

Отметим, 22 сентября движение «Хезболла» нанесло удар по военно-промышленному комплексу «Рафаэль» к северу от израильской Хайфы, а также атаковали завод Рамат-Давид на севере страны.

Примечательно, что в Израиле ранее также говорили про новый этап противостояния. Об этом официально заявил министр обороны Йоав Галант. По его словам, тяжелое вооружение переместят «на северный фронт». Таким образом, военная операция Израиля в Газе постепенно завершается, смещаясь на Ливан. Сейчас на северных участках Израиля находится 98-я дивизия. Военно-воздушные силы Израиля проводят массированные бомбардировки объектов «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что Ливан выпустил 150 ракет по северному побережью Израиля.