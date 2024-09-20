Ливан выпустил 150 ракет по северному побережью Израиля

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) объявили, что по северному побережью страны был нанесен удар 150 ракетами, выпущенными с ливанской территории. Сообщений о жертвах нет. В результате атак в нескольких районах Израиля начались пожары, сообщил The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

Примерно в 15:00 по московскому времени ЦАХАЛ проинформировал, что под обстрел попали Голанские высоты, Цфат и Верхняя Галилея. Сначала было запущено 120 ракет, а затем по районам Мейрон и Нетуа были отправлены еще 30 ракет.

По информации израильских военных, ЦАХАЛ смог перехватить некоторые воздушные цели, точное количество которых не уточняется.

В ответ ЦАХАЛ нанес удары по формированиям ливанской группировки «Хезболла» в населенных пунктах Айтарун, Кфаркела, Мейс-эль-Джабаль, Тайибе, Одайссе и Ярун. Уточняется, что удары были направлены по южным районам Ливана.

Ранее сообщалось, что минимум пять детей погибли в результате авиаудара Израиля по Бейруту.