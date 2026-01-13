Биты, пластик и синяки: как выглядело закулисье одного из номеров КВН по словам участника

В шоу-бизнесе разразился скандал, связанный с физическим насилием на съемочной площадке. Участник известной команды КВН «Леон Киллер» Гарик Пекшев в эксклюзивном интервью блогеру Андрею Пределину заявил, что во время записи одного из номеров его жестоко избили коллеги по цеху.

Разговор, опубликованный на YouTube-канале Пределина, шокировал зрителей. Ведущий прямо спросил у гостя: «Мне удалось узнать, что, оказывается, тебя реально лупасили. Это не прикол?». Пекшев не стал отрицать случившееся и подтвердил факт избиения.

Комик подробно описал происшествие, уточнив, что в качестве орудия использовались не бутафорские, а тяжелые предметы.

«Они были не прям уж деревянными. Был ли это пластик или прорезиненный пластик, не знаю, но били, дай бог. Потому что если сильно не бить, ничего не получится. И потом у меня вся спина была в синяках», — рассказал артист.

Это заявление ставит под сомнение границы допустимого в юмористических проектах и безопасность участников. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, заставив поклонников и коллег усомниться в атмосфере за кулисами популярного шоу.

