«Воспитание» кулаками: как в ямальской школе-интернате два учителя физкультуры полтора года избивали детей

В Ямало-Ненецком автономном округе завершено досудебное расследование резонансного уголовного дела в отношении двух учителей физкультуры, обвиняемых в жестоком обращении с воспитанниками Гыданской школы-интерната. Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Педагогам инкриминируется ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ). По данным следствия, с марта 2024 года по октябрь 2025 года обвиняемые систематически применяли физическое насилие в отношении трех учеников во время занятий. Как установили следователи, под видом «воспитательных мер» учителя избивали детей. Дело получило широкий общественный резонанс, поскольку произошло в учреждении интернатного типа, где дети находятся на полном государственном обеспечении и особенно уязвимы. Теперь правовую оценку действиям педагогов предстоит дать суду, который определит меру их ответственности.