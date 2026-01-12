Бизнес на фиктивных авариях: 19 петербуржцев пойдут под суд за покупку иномарок и инсценировки ДТП

В Санкт-Петербурге завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, специализировавшейся на автомобильном мошенничестве. Как сообщила городская прокуратура, к судебной ответственности будут привлечены 19 человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования.

По данным следствия, в 2022 году злоумышленники для реализации своей схемы приобрели несколько дорогих иномарок. Особенностью группы было то, что в ее состав, по версии обвинения, входили представители компаний, проводящих независимую техническую экспертизу автомобилей после аварий, что позволяло им фальсифицировать документы. Автомобили оформлялись на подставных лиц по фиктивным договорам купли-продажи.

Используя эти машины, мошенники целенаправленно инсценировали дорожно-транспортные происшествия с автомобилями каршеринга. После каждого такого инцидента «пострадавшие» владельцы дорогих иномарок обращались в страховые компании за выплатой компенсации. Всего, по данным прокуратуры, группа организовала более 50 подобных инсценировок, нанеся страховщикам совокупный ущерб в размере свыше 23 миллионов рублей.

Уголовное дело по статье 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

