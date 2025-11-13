Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в Челябинске
В Челябинске днем 13 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. По предварительной информации, иномарка наехала на трамвайную остановку, расположенную на улице Солнечной.
Как сообщили в «ЧелябГЭТ», в результате инцидента было перекрыто движение трамваев по проспекту Победы в направлении центра города. Для обеспечения работы общественного транспорта движение перенаправили до улицы Ворошилова.
В пресс-службе городского управления ГИБДД подтвердили факт ДТП и уточнили, что в настоящее время собирается вся информация о случившемся. Официальный комментарий ведомства будет опубликован дополнительно, после завершения обработки всех обстоятельств происшествия.
