Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в Челябинске

В Челябинске днем 13 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. По предварительной информации, иномарка наехала на трамвайную остановку, расположенную на улице Солнечной.

Как сообщили в «ЧелябГЭТ», в результате инцидента было перекрыто движение трамваев по проспекту Победы в направлении центра города. Для обеспечения работы общественного транспорта движение перенаправили до улицы Ворошилова.

В пресс-службе городского управления ГИБДД подтвердили факт ДТП и уточнили, что в настоящее время собирается вся информация о случившемся. Официальный комментарий ведомства будет опубликован дополнительно, после завершения обработки всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Чувашии на переходе троллейбус насмерть сбил ребенка, спешившего на кружок.