Бизнесмен из Подмосковья получил 13 лет колонии за госизмену и попытку контрабанды боеприпасов

Предприниматель из Московской области получил срок за государственную измену и попытку контрабанды боеприпасов.

По совокупности преступлений суд приговорил Ахатжона Зохидова к тринадцати годам колонии строго режима. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщил ТАСС.

Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить хирурга, по вине которого скончался пациент.