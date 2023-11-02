Бизнесмен из Подмосковья получил 13 лет колонии за госизмену и попытку контрабанды боеприпасов
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Предприниматель из Московской области получил срок за государственную измену и попытку контрабанды боеприпасов.
По совокупности преступлений суд приговорил Ахатжона Зохидова к тринадцати годам колонии строго режима. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщил ТАСС.
Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить хирурга, по вине которого скончался пациент.