«Оставил иглу в животе»: в Подмосковье будут судить врача-уролога за смерть пациента

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего врача-уролога из Подмосковья, который обвиняется в оказании небезопасных медицинских услуг, повлекших смерть пациента.

В марте этого года житель Московской области обратился с жалобами на здоровье к специалисту многопрофильного медцентра. В результате врач поставил ошибочный диагноз и направил пациента на операцию без необходимых обследований, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

После обвиняемый провел оперативное вмешательство без ассистента. Кроме того, он не ушил полностью края операционной раны и оставил в брюшной полости пациента иглу, а также своевременно не перевел его в реанимацию. Через несколько часов после операции мужчина скончался от острой кровопотери.

Дело рассмотрит Подольский городской суд.

Ранее сообщалось, что двух жителей Подмосковья будут судить за организацию нарколаборатории в Раменском округе.