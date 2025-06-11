Бизнесмен рассказал, как банда Цапков заставила его отдать компанию

Предприниматель Валерий Дорошенко из Краснодарского края дал показания в суде о том, как участники банды Цапков заставили его подписать соглашение о слиянии с другой компанией, сообщило РИА Новости.

Дорошенко подал иск в суд, требуя возмещения материального ущерба и процентов за пользование его средствами с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева.

В своих показаниях он пояснил, что являлся основателем ООО «Кубань-Контракт», которое занималось поставками горюче-смазочных материалов (ГСМ) сельскохозяйственным предприятиям, включая те, что принадлежали Цеповязу и Стрельцову.

Со временем Цеповяз и Стрельцов заявили о своих планах расширения бизнеса и создании холдинга, объединяющего хозяйства Кущевского, Староминского и Ленинградского районов. В связи с этим им потребовались значительные объемы топлива, желательно с возможностью отсрочки платежа.

Впоследствии Дорошенко предложили войти в состав нового холдинга, сформированного на базе ООО «Агро-Полтавченское». В материалах дела говорится, что Дорошенко не давал добровольного согласия на передачу активов его предприятия ООО «Кубань-Контракт», где он являлся единственным учредителем. Это было сделано под принуждением и вопреки его собственным интересам.

Массовое убийство 12 человек в станице Кущевской 4 ноября 2010 года, совершенное бандой Сергея Цапка, стало одним из самых резонансных преступлений в современной российской истории.

Сам Цапок был приговорен к пожизненному заключению, но умер от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения апелляции на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был осужден на 20 лет лишения свободы по делу банды Цапков.

Ранее сообщалось, что тульская ОПГ обманом обналичила 120 млн и скрывалась семь лет.