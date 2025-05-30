Тульская ОПГ обманом обналичила 120 млн и скрывалась семь лет

СК РФ по Тульской области завершил уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств и уклонением от налогов. Об этом сообщают «Тульские известия».

Пятеро фигурантов, включая руководителя местной коммерческой организации и его бухгалтера, предстанут перед судом за преступления, совершенные в период с 2016 по 2023 год.

Как выяснили в ходе расследования, схема отличалась продуманностью и масштабом. Злоумышленники создавали сеть фиктивных предприятий, используя подставных лиц, которым платили за доступ к их банковским счетам и электронным ключам. Через подконтрольные компании они выводили деньги, обналичивая таким образом 120 миллионов рублей. Параллельно руководитель ОПГ и главный бухгалтер уклонялись от уплаты налогов на сумму свыше 26 миллионов рублей.

Деятельность группы охватывала не только Тульскую область, но и Москву с Московской областью, что затрудняло работу правоохранительных органов.

Всего было установлено 13 эпизодов незаконного оборота платежных средств, факты незаконной банковской деятельности, фиктивной регистрации юридических лиц и уклонения от налогов в особо крупном размере.

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали организатора крупной мошеннической схемы хищения средств из Соцфонда РФ.