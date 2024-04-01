Бизнесмен Сакс предупредил Украину о невозможности поставок систем ПВО из США

Соединенные Штаты никак не могут помочь ВСУ в сфере противовоздушной обороны. У американской армии просто нет систем ПВО, которые можно было бы отправить на украинскую территорию. Такое мнение высказал в социальной сети Х бизнесмен Дэвид Сакс.

Даже если Америка выделит новые деньги Киеву, это никак не заменит средств противовоздушной обороны. Им просто неоткуда появиться.

«У США нет систем ПВО для поставок Украине. Еще 61 миллиард долларов не изменит этого факта», - написал бизнесмен.

Он добавил, что правительству Зеленского надо постараться заключить мир с Россией, пока оставшаяся часть страны не разрушена в результате боевых действий.

Ранее Сакс назвал поражение украинской армии летом прошлого года крупнейшим разгромом в современной истории. Он считает, что ВСУ понесли огромные потери, пытаясь продвинуться вперед.