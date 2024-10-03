Бизнесмена Коноплева отпустили из СИЗО на следующий день после ареста по делу о перестрелке у Wildberries
Фото: [unsplash.com]
Следственные органы освободили Игоря Коноплева, совладельца сети кофеен «Тревелерс кофе», на следующий день после его задержания, связанного с делом о стрельбе у офиса Wildberries, сообщил ТАСС.
«На следующий день после ареста в суде столицы один из участников дела, бизнесмен Коноплев, который во время допроса отрицал все обвинения, был отпущен из изолятора следователем без выдвижения официальных обвинений. Сразу после этого он вылетел в Монако», — указано в сообщении.
Кроме того, по имеющейся информации, в тот же день следователи также отпустили сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука. На данный момент их процессуальный статус остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что нападавшим на офис Wildberries грозит пожизненное лишение свободы.