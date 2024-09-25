Нападавшим на офис Wildberries грозит пожизненное лишение свободы

Участников нападения на офис Wildberries в Москве могут отправить в колонию. Причем суд может приговорить их к пожизненному сроку. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА «Новости».

Нападавшим предъявлены обвинения в совершении пяти преступлений, за три из них предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Фигуранты осознанно пошли против общественной безопасности и порядка, несмотря на присутствие сотрудников правоохранительных органов, что говорит об их «склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за своим поведением», говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось о том, что трое из 19 обвиняемых по делу о стрельбе возле Wildberries признали свою вину.