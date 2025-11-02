Бюджет России пополнят 0,69 копейки, конфискованные в 1992 году

Балашихинский городской суд постановил пополнить российский бюджет на суммы, которые можно назвать самыми незначительными в истории. По двум искам местного управления полиции в государственную казну будет перечислено 0,26 и 0,43 копейки соответственно.

Как установил суд, эти средства были изъяты в рамках уголовных дел, возбужденных еще в 1992 году. Их судьба оставалась неопределенной на протяжении десятилетий. По первому делу судебный приговор так и не был вынесен, а решение о вещественном доказательстве не принималось. Архивы по второму делу не сохранились, что сделало невозможным установление его номера и данных обвиняемого.

Поскольку за 30 лет ни один из фигурантов не заявил права на эти средства, суд признал их бесхозными и удовлетворил ходатайство правоохранительных органов об обращении в доход государства.

Особый интерес вызывает сам размер конфискованных сумм. По всей видимости, 0,26 и 0,43 копейки являются современным эквивалентом сумм, изъятых в 1992 году, который был рассчитан с учетом деноминации рубля 1998 года.

