Бьюти-блогер Горбунова перечислила причины опасности выполнения домашнего маникюра

В современной бьюти-рутине даже самые базовые процедуры могут обойтись в кругленькую сумму, поэтому стремление сэкономить на гель-маникюре, выполняя его дома, кажется вполне разумным шагом. По словам бьюти-блогера Рии Горбуновой, то, что начинается как экономия, может легко обернуться дорогостоящими проблемами, требующими не только финансовых, но также и временных затрат для восстановления здоровья ногтей. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Она добавила, что прежде всего при самостоятельном выполнении такого маникюра существует риск серьезного повреждения ногтевой пластины, а, в свою очередь, неправильное нанесение или удаление геля может привести к ослаблению и ломкости ногтей.

По мнению эксперта, также в условиях домашнего маникюра имеется опасность заноса инфекций и грибковых заболеваний. Так, применение нестерильных инструментов и неправильная гигиена несут риски появления микробов и грибков, легко проникающих в поврежденные участки кожи или ногтевой пластины.

Она отметила, что неправильное использование УФ- или ЛЕД-ламп также может оказать негативное влияние на здоровье ногтей и на кожу рук. Кроме того, серьезной проблемой может обернуться также и исправление ошибок после самостоятельного нанесения гель-лака.

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