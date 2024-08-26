Юрист Русяев перечислил способы вернуть потраченные деньги за некачественные косметические услуги

По словам юриста Ильи Русяева, клиенты салонов красоты должны придерживаться некоторых правил для того, чтобы добиться наивысшего качества оказания услуги. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он подчеркнул, что во избежание таких проблем в большинстве случаев следует выбирать проверенные салоны с хорошей репутацией, уточнять все детали процедуры перед ее началом, сохранять все документы, которые подтверждают оказание услуги. Кроме того, особое внимание необходимо уделить косметологическим услугам вроде инъекции ботокса или филлеров, поскольку они являются медицинскими и должны выполняться только в лицензированных учреждениях квалифицированными специалистами.

По мнению юриста, также, если салон не предупредил клиента о вероятных рисках проведения процедуры в летний сезон, это может являться предоставлением неполной информации об услуге. Согласно закону РФ «О защите прав потребителей», человек имеет право потребовать от продавца или исполнителя возмещения убытков, которые были причинены необоснованным уклонением от заключения договора. В случае заключения договора нужно в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.

Ранее врач-физиолог Александр Созыкин заявил, что в «дежурной» вазочке с конфетами в салоне красоты не исключен риск наличия просрочки.