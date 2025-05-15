Бьюти-блогерша Маркес попала под обстрел и умерла в прямом эфире

В мексиканском городе Запопан произошла трагедия: 23-летняя Валерия Маркес, известная тиктокерша, была убита выстрелами в салоне красоты прямо во время онлайн-трансляции. Информацию об этом распространил Haber Global.

Как сообщается, в помещение ворвался вооруженный человек и произвел несколько выстрелов, от которых девушка скончалась на месте происшествия. Прокуратура штата Халиско подтвердила смерть Маркес и заявила о начале следствия по факту преднамеренного убийства.

Во время прямого эфира, который смотрели тысячи подписчиков, кто-то попытался предупредить Валерию о приближающейся опасности. Вскоре после этого прозвучали выстрелы и трансляция оборвалась. У популярной блогерши было около 200 тыс. подписчиков в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что кандидата в мэры мексиканского штата и ее дочь убили во время перестрелки.