Блэкаут под снегом: как стихия оборвала провода и лишила праздника жителей горных сел под Туапсе

Новогодняя ночь для жителей ряда населенных пунктов Туапсинского района Краснодарского края наступила в полной темноте. В результате сильной снежной бури, вызвавшей налипание мокрого снега на линии электропередач, произошли массовые обрывы проводов и отключение электричества, пишут в Telegram-каналах.

По данным администрации района, без электроснабжения остались села Шаумян, Гойтх, Садовое, а также 1-я и 4-я Гунайки, поселок Октябрьский и аул Большое Псеушхо. Сложность ситуации усугубляется тем, что из-за снежных заносов к пострадавшим территориям крайне затруднен проезд ремонтных бригад — сначала необходимо расчистить дороги.

Местные власти и аварийные службы предпринимают срочные меры. Как сообщил глава Туапсинского района, в настоящий момент ведется подготовка к организации резервного энергоснабжения для села Индюк и части поселка Октябрьский. Работы ведутся в условиях сложной погодной обстановки с целью как можно скорее восстановить подачу электричества в канун Нового года.

Ранее сообщалось, что новогодний блэкаут заблокировал жителей района в Петербурге в лифтах.