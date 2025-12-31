Logo

Блэкаут под снегом: как стихия оборвала провода и лишила праздника жителей горных сел под Туапсе

Снежный шторм оставил без света целые села под Туапсе, оборвав провода

Безопасность

Новогодняя ночь для жителей ряда населенных пунктов Туапсинского района Краснодарского края наступила в полной темноте. В результате сильной снежной бури, вызвавшей налипание мокрого снега на линии электропередач, произошли массовые обрывы проводов и отключение электричества, пишут в Telegram-каналах.

По данным администрации района, без электроснабжения остались села Шаумян, Гойтх, Садовое, а также 1-я и 4-я Гунайки, поселок Октябрьский и аул Большое Псеушхо. Сложность ситуации усугубляется тем, что из-за снежных заносов к пострадавшим территориям крайне затруднен проезд ремонтных бригад — сначала необходимо расчистить дороги.

Местные власти и аварийные службы предпринимают срочные меры. Как сообщил глава Туапсинского района, в настоящий момент ведется подготовка к организации резервного энергоснабжения для села Индюк и части поселка Октябрьский. Работы ведутся в условиях сложной погодной обстановки с целью как можно скорее восстановить подачу электричества в канун Нового года.

