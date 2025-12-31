Новогодний сюрприз: отключение света в Петербурге заблокировало людей в лифтах

Новогодняя ночь для жителей нескольких десятков домов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга началась с незапланированной экстремальной ситуации. Из-за масштабного отключения электричества более чем в 20 жилых зданиях люди оказались заблокированы в лифтах, пишут в Telegram-каналах.

Чрезвычайное происшествие произошло в канун праздника. По данным подписчиков, в одном из корпусов жилого комплекса «ЦДС Полюстрово» пассажиры лифта оказались в ловушке между этажами. Ситуацию усугубляет полное отсутствие электроэнергии на всей прилегающей территории.

Энергетические компании уже приступили к аварийно-восстановительным работам. По предварительным оценкам служб, электроснабжение на улицах Маршала Тухачевского, Пискарёвском проспекте, а также на улицах Стасовой и Энергетиков планируют восстановить за 30 минут до боя курантов. Тем временем спасательные службы предпринимают меры по освобождению застрявших граждан и обеспечению их безопасности.

