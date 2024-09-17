Адвоката Пашаева арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве

Известного юриста Эльмана Пашаева арестовали в Москве по подозрению в получении взятки от Алексея Блиновского. Против Пашаева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил Mash.

Следствие полагает, что в феврале Пашаев взял у Блиновского сумму свыше 1 млн руб., обещая взамен освободить его супругу, «королеву марафонов», из следственного изолятора. Также обещал помочь ей избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Ранее, 9 сентября, Алексея Блиновского задержали за неявку в Следственный комитет для ознакомления с материалами дела. Он знал, что его разыскивают, но умышленно попросил начальство отправить его на перевозку боеприпасов, чтобы не остаться на одном месте.

Эльману Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы, и, как ожидается, сегодня его поместят под арест.

В начале сентября Пашаев находился в зоне специальной военной операции в районе Красногоровки. Недавно он вернулся в Москву, где его арестовал Военный следственный комитет. Пашаев и Блиновский вместе служили в 5-й отдельной мотострелковой бригаде в ДНР.

Дети Блиновских остались с бабушкой и дедушкой, из-за чего Алексей решил пойти на риск и отдать последние деньги, поверив в связи Пашаева. Согласно предварительным данным, Пашаев действовал по схеме, похожей на «дело Ефремова»: он заранее знал, что не сможет решить вопрос, но продолжал принимать деньги от клиента, сначала беря задаток, а затем рассчитывая на полный гонорар (на который он вряд ли надеялся).

Кроме того, Пашаева разыскивает ФНС за задолженность в размере 707 тыс. руб. перед государством. Вчера, 16 сентября, были приостановлены счета его юридической фирмы «Эльман Групп» за неуплату налогов, сайт компании прекратил работу. В прошлом году фирма завершила год с убытком в несколько сотен тысяч рублей.

Военный суд определит меру пресечения для бывшего адвоката Пашаева 18 сентября.

Ранее сообщалось, что адвокат Пашаев опроверг информацию о задержании супруга Блиновской в зоне СВО.