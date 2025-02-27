Блогер Кухаркин считает необходимым ввести лицензию для желающих завести собаку
Блогер Кухаркин: нападавших на человека собак надо усыплять
Фото: [Медиасток.рф]
По словам блогера Павла Кухаркина, нерадивых собачников следует «лишать родительских прав». Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что для наличия права завести собаку, тем более опасной породы, человеку необходимо получить лицензию после сдачи теста. А тех собак, которые хоть однажды нападали на человека, нужно усыплять, поскольку такое животное и дальше станет продолжать нападать на людей. В свою очередь для владельцев таких собак должна быть введена уголовная ответственность, поскольку адекватность домашнего животного зависит от воспитания.
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