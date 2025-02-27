Блогер Кухаркин считает необходимым ввести лицензию для желающих завести собаку

Он подчеркнул, что для наличия права завести собаку, тем более опасной породы, человеку необходимо получить лицензию после сдачи теста. А тех собак, которые хоть однажды нападали на человека, нужно усыплять, поскольку такое животное и дальше станет продолжать нападать на людей. В свою очередь для владельцев таких собак должна быть введена уголовная ответственность, поскольку адекватность домашнего животного зависит от воспитания.

Ранее депутат Нилов прокомментировал инициативу платы налогов хозяев на своих питомцев.