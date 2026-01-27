Блогер Игорь Рублев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о популярных глобальных рейтингах военной мощи, в которых армии США и России традиционно занимают первые две строчки. Он поставил под сомнение практическую ценность подобных списков в современных реалиях.

По его словам, ключевой аргумент заключается в том, что подобные теоретические сопоставления слабо отражают реальный боевой опыт. Рублев обратил внимание, что сейчас в условиях масштабного общевойскового конфликта сражаются именно российская и украинская армии. При этом вооруженные силы других ведущих держав, включая США и Китай, не проходили проверку полномасштабными боевыми действиями аналогичного уровня на протяжении многих десятилетий.

Эксперт резюмировал, что реальная мощь армии доказывается не на бумажных рейтингах, а на поле боя. Текущая ситуация, по его мнению, является уникальным и суровым полигоном, который формирует практический опыт, несоизмеримый с любыми теоретическими подсчетами. Таким образом, ценность подобных глобальных списков в контексте реально идущей войны оказывается весьма условной.

