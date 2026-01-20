Эксперт: ракета «Орешник» применялась с учебной боеголовкой, возможны более мощные удары

Российская армия, по мнению экспертов, обладает значительным потенциалом для усиления своих ударов по Украине. Военный аналитик Александр Артамонов в комментарии NEWS.ru заявил , что баллистическая ракета «Орешник», уже использовавшаяся для атак, пока применялась лишь с учебной боевой частью. Это означает, что последующие удары могут быть нанесены с полноценной боеголовкой конвенционального типа, что приведет к значительно более масштабным разрушениям.

Он подчеркнул, что, хотя «Орешник» способен нести и ядерный заряд, речь пока идет о применении разрешенных международными конвенциями взрывчатых веществ. Для сравнения он привел эффект от уже нанесенного удара по заводу «Южмаш», где площадь в два квадратных километра была превращена в руины. Эксперт отметил высочайшую точность этих ракет, позволяющую эффективно поражать цели.

Наиболее тревожным аспектом является заявление о серийном производстве и массовых поставках «Орешника» в войска, о чем, по словам Артамонова, говорил еще президент Путин в октябре. Это указывает на возможность многократного увеличения количества и мощи ракетных ударов в будущем.

По его мнению, текущие атаки с использованием «Орешника» могут являться лишь предварительным этапом. Итогом развертывания этого оружия в войсках становится качественное изменение характера конфликта, где потенциал разрушения способен многократно возрасти, создавая новую, более опасную реальность для объектов критической инфраструктуры.

