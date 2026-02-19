Блогер объяснил рост агрессии у подростков влиянием Сети

Сводки новостей все чаще напоминают криминальную хронику: подростки с ножами, агрессия в школах, трагедии в семьях. Очередной шокирующий случай произошел в Пермском крае, где семиклассник тяжело ранил одноклассника, и теперь в деле разбираются следователи. Но что стоит за этими историями? Учитель истории и блогер Джон Шемякин в интервью радио Sputnik попытался докопаться до корней проблемы, и его диагноз звучит пугающе просто: мы живем в цивилизации травмы, где нормальная жизнь никому не интересна.

По словам педагога, информационная среда сегодня заточена под скандалы и боль. Истории про благополучных детей, которые учатся и помогают родителям, не собирают просмотры. А вот нарратив «меня никто не понимает, мама не любила, школа бесит» мгновенно становится вирусным. Подростки, ежедневно поглощая этот контент, впитывают мысль о своей исключительности и враждебности окружающего мира, где главные враги — семья и учителя.

Но есть и глубинная социальная ломка. Шемякин обращает внимание на то, как перекосились роли в современных семьях. Если в советском прошлом ребенок был помощником и продолжением рода, то сейчас он часто становится центром вселенной, который диктует, куда тратить деньги и где отдыхать. Дети, по меткому выражению блогера, «переели пирожных» в самом широком смысле: им все доступно, но ничего не нужно. И при этом они абсолютно зависимы от чужого внимания — в отличие от предыдущих поколений, которые такого внимания скорее пугались.

Он удивляется не тому, что происходят трагедии, а тому, что они случаются не чаще. В условиях, когда на неокрепшую психику ежедневно обрушивается неконтролируемый поток установок «ты уникален и одинок в своем страдании», удивительно, что большинство подростков все еще не переходят черту. Но инцидент в Пермском крае — очередное напоминание: интернет давно стал главным воспитателем, а родители и школа проигрывают эту битву за умы.

