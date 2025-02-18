В Москве задержан 70-летний педофил-рецидивист

70-летний педофил-рецидивист задержан в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 70-летний пенсионер домогался школьницы еще в пятницу, 14 февраля. Мужчина на первом этаже в подъезде одного из домов на северо-западе Москвы приставал к девятилетней школьнице, но девочка, к счастью, смогла вырваться, после чего обо всем рассказала своим родителям.

Правоохранители отметили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ, сейчас педофил-рецидивист, ранее неоднократно судимый по аналогичной статье, арестован.

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