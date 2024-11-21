Блогер Подоляка раскрыл детали первой атаки РФ по Украине баллистической ракетой РС-26

Согласно сообщениям украинских СМИ, Россия может быть причастна к первой атаке на Украину с использованием баллистической ракеты РС-26. Эти сведения сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале под названием «Мир сегодня с «Юрий Подоляка».

Он утверждает, что удар, вероятно, был нацелен на одно из промышленных предприятий в Днепропетровской области. По информации, приведенной Подолякой, ракета могла быть запущена с полигона «Капустин Яр».

Также о потенциальном ударе по Днепропетровской области данной ракетой сообщается в телеграм-канале «Два майора», который ссылался на информацию от украинских противовоздушных сил. Канал опубликовал видео, которое, по их мнению, фиксирует момент удара по промышленному объекту. Сообщается, что возможной целью атаки могла стать украинская авиабаза.

Ранее сообщалось, что Россия впервые ударила по Украине ракетой, способной атаковать ядерным зарядом другой континент.