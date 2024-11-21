Российская армия впервые нанесла удар по ВСУ межконтинентальной ракетой, которая в состоянии нести ядерную боеголовку. Об этом сообщили западные СМИ, в том числе издание The Guardian.

По утверждению журналистов, ВС РФ выпустили из Астраханской области межконтинентальную ракету РС-26 «Рубеж», которая способна достичь целей на другом материке. Такое применение произошло впервые за все время специальной военной операции.

Пресса отметила, что масса данного боеприпаса варьируется от 40 до 50 тонн и он способен нести на себе ядерную боеголовку. Дальность действия ракеты превышает 9 тыс. км.

Ранее в США высказались о поведении Зеленского. Журналист Хинкл считает, что украинский лидер ведет себя так, как будто хочет, чтоб его страну стерли с лица земли. Это удается предотвратить только благодаря рассудительности президента Путина.