Блогер Шарий рассказал о заочном приговоре на Украине в его отношении

Известный украинский блогер Анатолий Шарий был заочно приговорен на Украине к 15 годам лишения свободы. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Служба безопасности Украины еще почти два года назад предъявила заочные обвинения блогеру. Его обвинили в создании фейков, которые дискредитируют власти Украины, а также в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Теперь стало известно, что Винницкий суд рассмотрел его дело и вынес вердикт.

«Я получил 15 лет тюрьмы. Моя вина заключается в том, что я „вел антиукраинскую деятельность на своем Telegram-канале и на Youtube“», — указал он.

Блогер добавил, что на суде не было его адвокатов, а все свидетельства о его невиновности были не приняты даже к ознакомлению.

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