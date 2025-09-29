Блогер Васильев назвал последствия вычленения всех психопатов на дорогах в России

В России с 1 марта 2027 года вступает в силу законодательная норма, наделяющая МВД правом аннулировать водительские удостоверения при обнаружении у граждан опасных заболеваний. Речь идет не только о физических недугах, но и о серьезных психических расстройствах, которые могут влиять на способность управлять транспортным средством. Известный блогер Стас Васильев в эфире радио Sputnik выразил сомнение в эффективности предлагаемого механизма.

По его мнению, реальные изменения в работе системы начнутся лишь после первых громких происшествий, когда пострадают сами представители контролирующих органов. Только тогда, считает эксперт, медицинские работники и инспекторы проявят должную бдительность при оценке состояния водителей.

Васильев также обратил внимание на возможные социальные последствия нововведения. Он иронично заметил, что при строгом подходе к диагностике психических расстройств значительная часть граждан может лишиться права управления автомобилем. Это замечание указывает на необходимость тщательной проработки критериев оценки и создания сбалансированной системы медицинского освидетельствования.

По его словам, хотя законодательная инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения, ее практическая реализация потребует решения целого комплекса вопросов. Предстоит создать четкие диагностические протоколы, подготовить медицинских специалистов и разработать механизмы обжалования решений, чтобы исключить как злоупотребления, так и необоснованное лишение граждан их прав.

Ранее он предложил чиновникам выдать особые паспорта.