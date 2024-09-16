Блогер Васильев назвал причины трагедии в челябинской школе

По словам блогера Стаса Васильева, в случае нападения школьника с молотком на учеников и педагогический состав в Челябинске всегда присутствует ощущение, что это произойдет с кем угодно, где угодно, тем не менее не с нами. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что в любом случае в этом имеется вина охранника, потому что толком проверки детей не было. Однако если проверять каждого досконально, то это в итоге приведет к столпотворению. В такой ситуации должен работать металлодетектор.

По мнению эксперта, с безопасностью в школах всегда было проблематично, поскольку никакого института охраны в России нет.

Он подчеркнул, что окончательно проблему искоренить невозможно, всегда будут единичные случаи, однако необходимо так усложнить задачу, чтобы их число свелось к минимуму.

Ранее сообщалось, что подростка из Челябинска, напавшего на одноклассников, не будут привлекать к уголовной ответственности.