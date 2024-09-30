Блогер Васильев назвал способы необходимого наказания для лжеахматовцев

По словам блогера Стаса Васильева, депортация является справедливым наказанием для лжеахматовцев, также их можно выслать в Румынию, а в случае наличия гражданства РФ — в зону спецоперации. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что при этом не следует позиционировать это в качестве наказания, а признать их желание помочь участникам спецоперации и заставить довезти эту помощь.

Напомним, что цыгане в Белгороде выдавали себя за бойцов отряда спецназа «Ахмат» и выпрашивали у местных жителей деньги, рассказывая истории о плохом обеспечении. Позже волонтеры вызвали настоящий «Ахмат», который разобрался с самозванцами.

Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала цыган, представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат».