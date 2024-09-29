Росгвардия задержала цыган, представлявшиеся бойцами спецназа «Ахмат»
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Сотрудники Росгвардии задержали мошенников, которые представлялись бойцами спецназа «Ахмат», сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
Злоумышленники оказались цыганами.
Аферистов выследили волонтеры, после чего вызвали спецназ «Ахмат» из Белгорода.
Отмечается, что цыгане занимались торговлей крадеными вещами.
В общей сложности задержали семь человек на семи автомобилях. Мошенников и имущество передали сотрудникам Росгвардии.
Ранее сообщалось о том, что лже-сотрудники ФСБ развели жительницу Салехарда на 2,58 млн рублей.