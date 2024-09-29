Росгвардия задержала цыган, представлявшиеся бойцами спецназа «Ахмат»

Злоумышленники оказались цыганами.

Аферистов выследили волонтеры, после чего вызвали спецназ «Ахмат» из Белгорода.

Отмечается, что цыгане занимались торговлей крадеными вещами.

В общей сложности задержали семь человек на семи автомобилях. Мошенников и имущество передали сотрудникам Росгвардии.

Ранее сообщалось о том, что лже-сотрудники ФСБ развели жительницу Салехарда на 2,58 млн рублей.