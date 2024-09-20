Блогер Васильев оценил важность создания технологического суверенитета

В Ливане более сотни человек пострадали от взрывов беспроводных устройств связи. По словам блогера Стаса Васильева, для избежания такого сценария в России необходимо добиваться технологического суверенитета. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что при отсутствии замены всех компьютеров в государственных учреждениях на российские процессоры «Эльбрусы» или на что-то другое независимое, то эти госучреждения могут уничтожить. Так, в момент максимального обострения конфликта все это могут отключить, полностью уничтожив финансовую систему страны.

По мнению эксперта, это превратит Россию в страну варваров, поскольку подобная экономика не будет конкурентоспособной, поэтому приведет к настоящему апокалипсису. В связи с чем необходим технологический суверенитет, то есть при отключении всех компьютеров пострадают только обычные пользователи. Таким образом, коммуникацию это усложнит, однако сильного удара по стране, и прежде всего по ее экономике не нанесет, поскольку ключевые структуры продолжат работать.

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