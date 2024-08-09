Аналитик Муртазин пояснил смысл импортозамещения гаджетов для госслужбы
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Уже в течение ряда лет отечественные разработчики и производители техники активно занимаются импортозамещением иностранных смартфонов, компьютеров, операционных систем и даже игровых приставок. Однако широкой популярности среди населения российские устройства не сыскали. По словам аналитика Эльдара Муртазина, импортозамещение гаджетов и не нацелено на конкуренцию с зарубежными производителями, а разработка отечественных устройств и ОС для них является вопросом нацбезопасности, позволяющему защитить отечественных пользователей, прежде всего из госсектора, от возможных утечек данных. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что отечественная операционная система не следит за пользователями, не отправляет данные на Запад, что говорит о том, что это защищенная, доверенная среда. Следовательно, для государства эти устройства крайне важны, поскольку они минимизируют объем информации, уходящий «наружу».
По мнению аналитика, разработка отечественных ОС и устройств, «невидимых» для других государств, даст возможность «избежать многих проблем в будущем» в силу нескольких причин: отсутствие сбора информации, необходимой для выводов о ситуации в стране, отсутствие банальной слежки за пользователями.
Он отметил, что на сегодняшний день импортозамещение ОС и гаджетов в России осуществляется не для массового потребителя, а прежде всего для государства. Маловероятно, что отечественные устройства будут массовыми в ближайшие годы.
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