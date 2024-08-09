Аналитик Муртазин пояснил смысл импортозамещения гаджетов для госслужбы

Уже в течение ряда лет отечественные разработчики и производители техники активно занимаются импортозамещением иностранных смартфонов, компьютеров, операционных систем и даже игровых приставок. Однако широкой популярности среди населения российские устройства не сыскали. По словам аналитика Эльдара Муртазина, импортозамещение гаджетов и не нацелено на конкуренцию с зарубежными производителями, а разработка отечественных устройств и ОС для них является вопросом нацбезопасности, позволяющему защитить отечественных пользователей, прежде всего из госсектора, от возможных утечек данных. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что отечественная операционная система не следит за пользователями, не отправляет данные на Запад, что говорит о том, что это защищенная, доверенная среда. Следовательно, для государства эти устройства крайне важны, поскольку они минимизируют объем информации, уходящий «наружу».

По мнению аналитика, разработка отечественных ОС и устройств, «невидимых» для других государств, даст возможность «избежать многих проблем в будущем» в силу нескольких причин: отсутствие сбора информации, необходимой для выводов о ситуации в стране, отсутствие банальной слежки за пользователями.

Он отметил, что на сегодняшний день импортозамещение ОС и гаджетов в России осуществляется не для массового потребителя, а прежде всего для государства. Маловероятно, что отечественные устройства будут массовыми в ближайшие годы.

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