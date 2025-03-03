Блогер Васильев пояснил опасность легализации огнестрельного оружия

По словам блогера Стаса Васильева, легализация огнестрельного оружия не нужна, так как десятки тысяч жителей нашей страны не нуждаются в нем. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в случае легализации он станет ощущать себя ущемленным, поскольку не желает иметь оружие, однако будет знать, что у каждого человека оно может быть.

По мнению эксперта, легализация оружия может повлечь за собой множество конфликтов, как в Штатах, так как возникнет огромное количество конфликтов на дороге, также люди начнут отстреливаться от полиции.

Ранее юрист Капштык рассказал, как психически больные люди получают разрешение на оружие.