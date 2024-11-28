Блогер Васильев пояснил опасность передачи Apple ID мошенникам

По словам блогера Стаса Васильева, передача пароля от Apple ID злоумышленникам весьма опасна, так как при наличии его мошенники могут получить доступ к персональным данным своей жертвы, а также заблокировать все устройства человека. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в этом случае введение Apple ID — это привязка своего устройства к чужой учетной записи, следовательно, при введении чужого Apple ID человек, по сути, отдает свое устройство другому человеку полностью в распоряжение.

Напомним, что в МВД России предупредили, что мошенники массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений.

Ранее экс-советник президента РФ Клименко пояснил, чьи голоса слышат пользователи обновленных айфонов.