Блогер Васильев считает, что ответственность за мигрантов должны нести те, кто их прикрывает

В кабмине планируется рассмотрение инициативы об ужесточении ответственности за организацию незаконной миграции в нашей стране. По словам блогера Стаса Васильева, законы могут быть в десять тысяч раз по отношению к мигрантам более либеральными, а если они станут исполняться, то это уже хорошо. Об этом сообщает радио Sputnik.