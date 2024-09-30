Блогер Васильев считает, что ответственность за мигрантов должны нести те, кто их прикрывает
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В кабмине планируется рассмотрение инициативы об ужесточении ответственности за организацию незаконной миграции в нашей стране. По словам блогера Стаса Васильева, законы могут быть в десять тысяч раз по отношению к мигрантам более либеральными, а если они станут исполняться, то это уже хорошо. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что наказывать следует не самих мигрантов, а тех, кто нелегальную миграцию делает возможной, а также ужесточить подделку документов. Так, нелегальное пребывание в нашей стране может стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов высказался об идее запретить въезд семьям мигрантов.